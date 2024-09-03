В Самаре две девушки пострадали во врезавшемся в столб Volkswagen

В понедельник, 2 сентября, в Самаре две девушки пострадали в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 1:50 22-летняя автомобилистка ехала на Volkswagen Polo со стороны ул. Промышленности в направлении Южного проезда. Напротив дома № 12 по ул. Авроры она не справилась управлением, наехала на бордюр и врезалась в световую опору.

В аварии пострадали находившаяся за рулем девушка и ее 17-летняя пассажирка. Старшую из них госпитализировали.