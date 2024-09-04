В Кинельском районе Lada Granta смяло под грузовиком

В среду, 4 сентября, около 5:40 в Кинельском районе на 46 километре автодороги "М-5 Урал подъезд к Оренбургу", столкнулись грузовик Freightliner и Lada Granta. Об этом сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

Фото: ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

На место происшествия сразу выехали сотрудники противопожарной службы Самарской области. По предварительным данным, в ДТП пострадал 22-летний пассажир легковушки, который был госпитализирован в больницу имени Семашко.

Аварийно-спасательные работы на месте ДТП проводили пожарные-спасатели совместно в ПСС Самарской области, которые, в частности, деблокировали пострадавшего.

На месте современного спасателями работали сотрудники скорой помощи и Госавтоинспекции.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.