В Кинельском районе Lada Granta смяло под грузовиком

В среду, 4 сентября, около 5:40 в Кинельском районе на 46 километре автодороги "М-5 Урал подъезд к Оренбургу", столкнулись грузовик Freightliner и Lada Granta. Об этом сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
На место происшествия сразу выехали сотрудники противопожарной службы Самарской области. По предварительным данным, в ДТП пострадал 22-летний пассажир легковушки, который был госпитализирован в больницу имени Семашко.
Аварийно-спасательные работы на месте ДТП проводили пожарные-спасатели совместно в ПСС Самарской области, которые, в частности, деблокировали пострадавшего.
На месте современного спасателями работали сотрудники скорой помощи и Госавтоинспекции.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Последние комментарии
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.