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ДТП Происшествия

В Кинельском районе Lada Granta смяло под грузовиком

КИНЕЛЬ. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 4 сентября, около 5:40 в Кинельском районе на 46 километре автодороги "М-5 Урал подъезд к Оренбургу", столкнулись грузовик Freightliner и Lada Granta. Об этом сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

На место происшествия сразу выехали сотрудники противопожарной службы Самарской области. По предварительным данным, в ДТП пострадал 22-летний пассажир легковушки, который был госпитализирован в больницу имени Семашко.

Аварийно-спасательные работы на месте ДТП проводили пожарные-спасатели совместно в ПСС Самарской области, которые, в частности, деблокировали пострадавшего.

На месте современного спасателями работали сотрудники скорой помощи и Госавтоинспекции.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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