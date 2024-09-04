В ДТП под Сызранью пострадал водитель опрокинувшейся "Нивы"

В среду, 4 сентября, в Сызранском районе Самарской области произошло ДТП с участием "Нивы". Об этом сообщает ГКУ СО "Центр ГО, ПБ и ЧС".

ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

В 14:30 на 4 км дороги от трассы М-5 к с. Демидовка съехала в кювет и опрокинулась "Нива". Водитель пострадал, его госпитализировали.

На месте ДТП работали пожарные-спасатели ПСО 47 противопожарной службы Самарской области, а также сотрудники территориальной Госавтоинспекции.