В ДТП под Сызранью пострадал водитель опрокинувшейся "Нивы"

В среду, 4 сентября, в Сызранском районе Самарской области произошло ДТП с участием "Нивы". Об этом сообщает ГКУ СО "Центр ГО, ПБ и ЧС".
В 14:30 на 4 км дороги от трассы М-5 к с. Демидовка съехала в кювет и опрокинулась "Нива". Водитель пострадал, его госпитализировали.
На месте ДТП работали пожарные-спасатели ПСО 47 противопожарной службы Самарской области, а также сотрудники территориальной Госавтоинспекции.
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Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.