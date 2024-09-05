Молодой водитель попал в больницу, не справившись с грузовым мотоциклом в Самарской области

В среду, 4 сентября, в Нефтегорском районе Самарской области произошло ДТП с участием грузового мотоцикла. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 20:30 18-летний парень без водительского удостоверения ехал на мотоцикле "Урал" МГ-350 со стороны с. Утевка в направлении с. Покровка. В какой-то момент он не справился с управлением и съехал в правый кювет, где мотоцикл опрокинулся.

Водителя госпитализировали с травмами.