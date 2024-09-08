Мотоциклист на Yamaha погиб под Сызранью

В воскресенье, 8 сентября, около Сызрани в ДТП погиб 42-летний водитель мотоцикла Yamaha, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В 4:40 мужчина ехал со стороны Сызрани в направлении с. Уваровка. По предварительным данным полицейских, в переулке Вязовый с. Уваровка он наехал на металлическое ограждение, после чего съехал в левый кювет.
Водитель погиб на месте ДТП.
Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
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Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.