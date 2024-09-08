Мотоциклист на Yamaha погиб под Сызранью

В воскресенье, 8 сентября, около Сызрани в ДТП погиб 42-летний водитель мотоцикла Yamaha, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В 4:40 мужчина ехал со стороны Сызрани в направлении с. Уваровка. По предварительным данным полицейских, в переулке Вязовый с. Уваровка он наехал на металлическое ограждение, после чего съехал в левый кювет.

Водитель погиб на месте ДТП.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.