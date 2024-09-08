В Самаре подросток на электровелосипеде въехал во внезапно открывшуюся дверь машины

В субботу, 7 сентября, в Самаре в Крутых Ключах пострадал 17-летний парень, врезавшийся на элетровелосипеде в открытую дверь машины.

По данным ГУ МВД по Самарской области, в 12:35 автомобиль KIA Rio остановился на светофоре в районе дома №16 по ул. Мира, а его пассажир открыл заднюю дверь. В нее врезался парень на электровелосипеде, ехавший в попутном направлении.

В результате ДТП велосипедист госпитализирован.