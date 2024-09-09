Два человека пострадали при опрокидывании Toyota под Сызранью

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В понедельник, 9 сентября, около 19:10 на 315 км трассы "М-5 Урал" в Сызранском районе произошло опрокидывание автомобиля Toyota в кювет, об этом сообщили в ГКУ "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС