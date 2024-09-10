На Московском шоссе мотоциклист, угодивший в ДТП, попал в больницу

В понедельник, 9 сентября, в 22:40 на Московском шоссе в Самаре произошло ДТП с участием Renault Logan и мотоцикла, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Выяснилось, что 41-летний водитель Renault Logan, ехавший по Московскому шоссе, напротив дома № 199, при повороте направо не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом Honda под управлением 19-летнего водителя.
Мотоциклиста с места ДТП доставили в лечебное учреждение.
Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.