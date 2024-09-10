На Московском шоссе мотоциклист, угодивший в ДТП, попал в больницу

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В понедельник, 9 сентября, в 22:40 на Московском шоссе в Самаре произошло ДТП с участием Renault Logan и мотоцикла, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области