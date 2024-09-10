Буксировка фуры закончилась кюветом для водителя грузовика в Самарской области

В понедельник, 9 сентября, в Сергиевском районе Самарской области произошло ДТП с двумя грузовиками. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 16:40 на 1086 км трассы М-5 38-летний водитель грузовика Sitrak буксировал на жесткой сцепке DAF с цистерной. В какой-то момент он наехал на препятствие слева, после чего Sitrak съехал в левый кювет.

В аварии пострадали водитель и 38-летний пассажир. Они получили травмы различной степени тяжести.