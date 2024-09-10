Водитель "Нивы" попал в больницу после ДТП с большегрузом в Самарской области

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Во вторник, 10 сентября, в районе с. Шигоны произошло ДТП с участием большегруза и легковушки. Об этом сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"