Мотоциклиста госпитализировали после ДТП на ул. Революционной

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В среду, 11 сентября, на ул. Революционной в Самаре в ДТП пострадал мотоциклист, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области