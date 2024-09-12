Самарец, лишенный прав, сбил 75-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте

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В среду, 11 сентября, в Красноглинском районе Самары произошло ДТП, в котором пострадала 75-летняя пенсионерка. Об этом рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области