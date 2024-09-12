Самарец, лишенный прав, сбил 75-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте

В среду, 11 сентября, в Красноглинском районе Самары произошло ДТП, в котором пострадала 75-летняя пенсионерка. Об этом рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
Выяснилось, что 66-летний водитель, лишенный права управления автомобилем, за рулем Volkswagen Touareg поворачивал налево в районе дома №8А в пос. Мехзавод. При совершении маневра он наехал на 75-летнюю женщину, которая переходила дорогу "в неустановленном для перехода месте".
В результате ДТП пенсионерку госпитализировали.
Последние комментарии
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.