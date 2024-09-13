На ул. Ново-Вокзальной в ДТП пострадали два человека

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В пятницу, 13 сентября, в 13:00 в Самаре 43-летняя женщина за рулем Lada Kalina, поворачивая налево на ул. Ново-Вокзальной у дома 29 "А", не уступила дорогу встречному Kia Rio.

Фото: ГУ МВД по Самарской области