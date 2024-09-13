На ул. Ново-Вокзальной в ДТП пострадали два человека

В пятницу, 13 сентября, в 13:00 в Самаре 43-летняя женщина за рулем Lada Kalina, поворачивая налево на ул. Ново-Вокзальной у дома 29 "А", не уступила дорогу встречному Kia Rio.
19-летний водитель иномарки и водитель Lada доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Сотрудники Госавтоинспекции работали на месте аварии. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
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Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.