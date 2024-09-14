В Кошкинском районе легковушка съехала в кювет, пострадали двое

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В субботу, 14 сентября, на 1-м км дороги "Кошки-Борма-Орловка" в Кошкинском районе автомобиль Lada Granta съехал в кювет и опрокинулся, сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС