В Самаре иномарка сбила женщину, переходившую дорогу в неположенном месте

В пятницу, 13 сентября, в Железнодорожном районе Самары автомобиль Skoda Octavia сбил женщину-пешехода, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По информации ведомства, ДТП произошло в 20:53, в районе дома №21 по ул. Урицкого, когда женщина пересекала проезжую часть в неустановленном для перехода месте в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате происшедшего пешеход госпитализирована.