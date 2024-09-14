В Кировском районе Самары в ДТП пострадал 10-летний мальчик

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В пятницу, 13 сентября, в Кировском районе Самары в результате столкновения автомобилей Kia Rio и Suzuki Grand Vitara пострадал ребенок, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области