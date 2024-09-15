В Сызрани госпитализировали женщину, на полной скорости въехавшую в траншею

В субботу, 14 сентября, в 19:45 в Сызрани произошло ДТП, в котором пострадала 35-летняя женщина, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Она ехала со стороны реки Волга в направлении ул. Декабристов. В пути водитель разогнала свой Nissan Terrano настолько, что не смогла вовремя затормозить. В результате женщина на полной скорости влетела в вырытую траншею, после чего автомобиль опрокинулся.
"Женщину с места ДТП бригадой скорой помощи доставили в медицинское учреждение, госпитализирована", — пояснили в ГУ МВД по Самарской области.
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Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.