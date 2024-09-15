В Сызрани госпитализировали женщину, на полной скорости въехавшую в траншею

В субботу, 14 сентября, в 19:45 в Сызрани произошло ДТП, в котором пострадала 35-летняя женщина, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Она ехала со стороны реки Волга в направлении ул. Декабристов. В пути водитель разогнала свой Nissan Terrano настолько, что не смогла вовремя затормозить. В результате женщина на полной скорости влетела в вырытую траншею, после чего автомобиль опрокинулся.

"Женщину с места ДТП бригадой скорой помощи доставили в медицинское учреждение, госпитализирована", — пояснили в ГУ МВД по Самарской области.