В Красноглинском районе Самары в ДТП пострадал мотоциклист

В субботу, 14 сентября, в Красноглинском районе Самары столкнулись Nissan X-Trail и мотоцикл Honda Steed 400. Пострадал водитель двухколесного транспортного средства, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

ДТП произошло в 11:05. 43-летняя водитель за рулем Nissan X-Trail двигалась по ул. 4 квартал в пос. Мехзавод,. В пути следования, в районе дома № 2, она не заняла соответствующее положение на проезжей части и столкнулась с мотоциклом Honda Steed 400, которым управлял 35-летний мужчина, двигавшийся в направлении ул. Донская.

В ДТП пострадал водитель мотоцикла, ему назначено амбулаторное лечение.