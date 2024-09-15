В Красноглинском районе Самары в ДТП пострадал мотоциклист

В субботу, 14 сентября, в Красноглинском районе Самары столкнулись Nissan X-Trail и мотоцикл Honda Steed 400. Пострадал водитель двухколесного транспортного средства, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
ДТП произошло в 11:05. 43-летняя водитель за рулем Nissan X-Trail двигалась по ул. 4 квартал в пос. Мехзавод,. В пути следования, в районе дома № 2, она не заняла соответствующее положение на проезжей части и столкнулась с мотоциклом Honda Steed 400, которым управлял 35-летний мужчина, двигавшийся в направлении ул. Донская.
В ДТП пострадал водитель мотоцикла, ему назначено амбулаторное лечение.
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Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.