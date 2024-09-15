Опрокинулись в кювет: в Ставропольском районе 15-летний подросток без прав спровоцировал ДТП

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В субботу, 14 сентября, в 14:15 в Ставропольском районе в ДТП попал 15-летний водитель LADA Priora, не имеющий водительского удостоверения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области