Опрокинулись в кювет: в Ставропольском районе 15-летний подросток без прав спровоцировал ДТП

В субботу, 14 сентября, в 14:15 в Ставропольском районе в ДТП попал 15-летний водитель LADA Priora, не имеющий водительского удостоверения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, на 10 км автодороги "Александровка-Сосновый Солонец-Ермаково" подросток выехал на "встречку", не справился с рулевым управлением и съехал в левый кювет, после чего машина перевернулась. В ДТП пострадал 16-летний пассажир легкового автомобиля, его госпитализировали.
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Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.