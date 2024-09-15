Под Сызранью столкнулись бензовоз и легковое авто, есть пострадавший

В воскресенье, 15 сентября, на 893-ем километре трассы М-5 в Сызранском районе столкнулись бензовоз Volvo и легковой автомобиль Kia Ceed. Об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

Отмечается, что при ДТП пострадал один человек. Его госпитализировали в Сызранскую ЦРБ.

"Аварийно-спасательные работы на месте ДТП проводили пожарные-спасатели ПСО 47 противопожарной службы Самарской области. На месте работали также сотрудники территориальной Госавтоинспекции и медики", - рассказали в Центре по делам ГО, ПБ и ЧС.



