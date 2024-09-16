В Кировском районе Самары парень, перебегавший дорогу, пострадал под колесами авто

В воскресенье, 15 сентября, в Кировском районе Самары произошло ДТП, в котором пострадал пешеход, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В 03:50 утра 61-летний водитель за рулем Renault Logan двигался по проспекту Кирова в направлении ул. Московское шоссе. Возле дома № 246а 28-летний пешеход начал перебегать дорогу, но до конца перебежать не успел: водитель наехал на него.

С места ДТП 28-летнего мужчину бригадой скорой помощи доставили в медицинское учреждение, он госпитализирован.