Водитель Geely насмерть сбил лошадь под Самарой

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В воскресенье, 15 сентября, в Волжском районе Самарской области в ДТП погибло животное. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области