Два человека погибли и один пострадал в ДТП с ВАЗом и автобусом под Самарой

В понедельник, 16 сентября, на трассе А300 "Самара- Большая Черниговка - граница с Казахстаном" в Волжском районе произошло смертельное ДТП с участием автобуса и легковушки.
По данным ГУ МВД России по Самарской области, в 20:10 на 41-ом километре трассы, выезжая с прилегающей территории водитель автобуса ПАЗ не уступил дорогу ВАЗ-2110, который ехал в попутном направлении. Легковушка въехала в автобус.
На месте ДТП скончались 45-летний водитель и пассажир ВАЗ-2110. Второй пассажир легковушки бригадой "скорой помощи' доставлен в больницу. В автобусе в момент аварии находилось три пассажира, они не пострадали.
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Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.