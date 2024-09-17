Два человека погибли и один пострадал в ДТП с ВАЗом и автобусом под Самарой

В понедельник, 16 сентября, на трассе А300 "Самара- Большая Черниговка - граница с Казахстаном" в Волжском районе произошло смертельное ДТП с участием автобуса и легковушки.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, в 20:10 на 41-ом километре трассы, выезжая с прилегающей территории водитель автобуса ПАЗ не уступил дорогу ВАЗ-2110, который ехал в попутном направлении. Легковушка въехала в автобус.

На месте ДТП скончались 45-летний водитель и пассажир ВАЗ-2110. Второй пассажир легковушки бригадой "скорой помощи' доставлен в больницу. В автобусе в момент аварии находилось три пассажира, они не пострадали.