В ДТП под Самарой погиб водитель иномарки

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В понедельник, 16 сентября, в Самарской области произошло ДТП, в котором погиб водитель. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области