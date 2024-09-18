11-летняя девочка погибла в ДТП на трассе М-5 под Сызранью

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Во вторник, 17 сентября, в Сызранском районе Самарской области ребенок погиб в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области