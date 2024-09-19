Семилетний ребенок выбежал на проезжую часть и попал под машину в Самаре

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 18 сентября, в Самаре семилетний ребенок пострадал в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области