"Газель" и две фуры столкнулись на трассе М-5 в Самарской области

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В четверг, 19 сентября, в Сызранском районе Самарской области произошло ДТП с участием трех машин. Об этом сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"