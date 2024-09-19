В Южном Городе водитель питбайка погиб, врезавшись в бордюр

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В четверг, 19 сентября, под Самарой произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области