Автомобилистка на Land Rover попала в больницу после столкновения с Lada Granta и Hyundai

В четверг, 19 сентября, в Самаре произошло ДТП с тремя автомобилями. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 10:20 45-летняя женщина ехала на Land Rover по Московскому шоссе. В районе дома № 20 по ул. Дальней она столкнулась с остановившимися на светофоре Lada Granta и Hyundai Sonata. После удара Land Rover продолжил движение и врезался в световую опору.

В аварии пострадал управлявшая внедорожником автомобилистка. Ее доставили в больницу.