На трассе под Самарой произошло ДТП с перевертышем

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В субботу, 21 сентября, в Волжском районе Самарской области в ДТП попал 58-летний водитель Hyundai Creta. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области