В Ставропольском районе пожилой велосипедист пострадал под колесами иномарки

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В субботу, 21 сентября, в 22:10 46-летний водитель, находясь за рулем Hyundai ix35, на 8 км дороги "Димитровград - Узюково - Тольятти" допустил наезд на 60-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении.

Фото: ГУ МВД по Самарской области