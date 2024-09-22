В ДТП со "скорой" в Тольятти пострадали два человека

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В субботу, 21 сентября, в 19:05 в Центральном районе Тольятти 39-летний водитель, находясь за рулем автомашины Соболь "Скорая помощь", двигался (со включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом) по Автозаводскому шоссе.

Фото: ГУ МВД по Самарской области