В Шигонском районе Lada Granta перевернулась в кювет

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В воскресенье, 22 сентября, в 15:20 на дороге "Бичевная - Кузькино" в Шигонском районе в ДТП попал 40-летний водитель автомобиля Lada Granta, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области