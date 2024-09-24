При столкновении грузовика и двух легковушек под Самарой погиб водитель

Во вторник, 24 сентября, в Нефтегорском районе Самарской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В 7:30 на 72 км подъездной дороги к Оренбургу 61-летний водитель КамАЗа выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Granta под управлением 69-летнего мужчины. От удара легковушка съехала в кювет. Большегруз же врезался еще и во встречную Lada Priora, за рулем которой был 54-летний автомобилист.

В результате аварии погиб водитель Lada Priora.

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции и пожарные-спасатели.