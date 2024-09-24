"Трамвай подмял такси": в Самаре произошло ДТП с общественным транспортом

Во вторник, 24 сентября, в 9:00 в Самаре произошло ДТП с трамваем. Кадры с места происшествия появились в соцсетях.
"На остановке трамвай подмял такси под себя. В сторону Демократической все встало", - писали очевидцы.
На месте пришлось поработать и сотрудникам Госавтоинспекции. Как рассказали позже в полиции, никто, к счастью, не пострадал.
По предварительным данным, водитель Haval двигался по ул. Ташкентской в направлении ул. Демократической. Поворачивая налево, он не уступил дорогу и столкнулся с трамваем. При столкновении иномарку отбросило на Chevrolet Niva.
В момент ДТП пассажиров в общественном транспорте не было.
Как уточняют полицейские, автомобили получили механические повреждения.
Последние комментарии
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.