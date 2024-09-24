"Трамвай подмял такси": в Самаре произошло ДТП с общественным транспортом

Во вторник, 24 сентября, в 9:00 в Самаре произошло ДТП с трамваем. Кадры с места происшествия появились в соцсетях.

"На остановке трамвай подмял такси под себя. В сторону Демократической все встало", - писали очевидцы.

На месте пришлось поработать и сотрудникам Госавтоинспекции. Как рассказали позже в полиции, никто, к счастью, не пострадал.

По предварительным данным, водитель Haval двигался по ул. Ташкентской в направлении ул. Демократической. Поворачивая налево, он не уступил дорогу и столкнулся с трамваем. При столкновении иномарку отбросило на Chevrolet Niva.

В момент ДТП пассажиров в общественном транспорте не было.

Как уточняют полицейские, автомобили получили механические повреждения.