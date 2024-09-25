Четыре человека попали в больницу после столкновения двух Lada Priora под Самарой

Во вторник, 24 сентября, в Волжском районе Самарской области четыре человека пострадали в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 23:10 22-летний водитель Lada Priora на 10 км самарской обводной дороги при перестроении не уступил дорогу и столкнулся с Lada Priora под управлением 20-летнего парня.

В аварии пострадали водитель первой Lada и трое его пассажиров.