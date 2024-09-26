Водитель "Газели" сбил насмерть пенсионерку под Самарой

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В четверг, 26 сентября, в Красноярском районе Самарской области в ДТП погиб пешеход. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области