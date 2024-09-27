Два человека пострадали в ДТП под Сызранью

В пятницу, 27 сентября, в Сызранском районе Самарской области два человека пострадали в ДТП. Об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

В 11:15 на 12 км сызранской обводной дороги столкнулись Chevrolet Niva, Mitsubishi Outlander и минивен Volkswagen. Пострадали два человека. Их госпитализировали в ЦГРБ Сызрани.

На месте аварии работали пожарные-спасатели ПСО 47 противопожарной службы Самарской области, а также сотрудники Госавтоинспекции и медики.