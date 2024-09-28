Под Сызранью водитель иномарки спровоцировал ДТП с тремя машинами

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В пятницу, 27 сентября, в 11:00 в Сызранском районе 59-летний водитель на Mitsubishi Pajero Sport на 14 км дороги при повороте налево не уступил дорогу Volkswagen Multivan, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестка и совершил столкновение с ним.

Фото: ГУ МВД по Самарской области