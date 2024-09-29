Двое подростков на электросамокате под машину в Самарской области

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В субботу, 28 сентября, в Камышлинском районе Самарской области подросток попал в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области