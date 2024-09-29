Два человека пострадали в ДТП с мотоциклом в Самаре

В субботу, 28 сентября, в Самаре произошло ДТП с мотоциклом. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 11:40 45-летняя женщина на SsangYong Kyron напротив дома № 25 по ул. Структурной столкнулась с попутным мотоциклом Yamaha V-Max под управлением 42-летнего мужчины. После удара мотоцикл отлетел на припаркованный BMW X6.

В аварии пострадали водитель мотоцикла и его 43-летняя пассажирка. Их обоих госпитализировали.