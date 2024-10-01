Мужчина погиб в ДТП на ул. Промышленности в Самаре

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В понедельник, 30 сентября, примерно в 23:20 в Самаре на ул. Промышленности в районе пересечения с ул. Гагарина ВАЗ- 2110 въехал в припаркованный погрузчик.

Фото: ГУ МВД по Самарской области