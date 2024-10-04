Под Самарой погиб водитель врезавшейся в ограждение иномарки

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В пятницу, 4 октября, в Волжском районе произошло ДТП, в котором погиб 38-летний водитель Ford Kuga, ехавший в 1:20 со стороны п. Петра Дубрава, в направлении автодороги "Самара-Бугуруслан". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области