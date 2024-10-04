Один взрослый и ребенок погибли при ДТП на трассе М-5 под Самарой

В пятницу, 4 октября, в Сергиевском районе Самарской области произошло ДТП с двумя погибшими. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 9:50 на 1084 км трассы М-5 столкнулись три автомобиля: Lada Kalina, Lada Granta и Great Wall.

На месте столкновения до приезда "скорой помощи" скончались водитель и несовершеннолетний пассажир Lada Kalina. В больницу попали пассажир того же автомобиля и пассажир Great Wall.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. Также на месте аварии работали пожарные-спасатели ПСО.