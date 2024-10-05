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ДТП Происшествия

В ДТП с двумя легковушками у с. Шигоны пострадал один человек

ШИГОНЫ. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 4 октября, около 18:50 произошло ДТП у села Шигоны на 22 км дороги "Сызрань — Волжский Утес", об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

Предварительно, на указанной дороге произошло столкновение автомобилей Chevrolet Niva и Lada Priora, при котором пострадал один человек. Он госпитализирован в Сызранскую ЦГБ.

На место происшествия выезжали трое пожарных, которые провели аварийно-спасательные работы.
Также на месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и медики "скорой".

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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