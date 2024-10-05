В Самаре иномарка, нарушив ПДД, сбила мотоциклиста

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В пятницу, 5 октября, в 19:35 в Октябрьском районе Самары 45-летний водитель Datsun on-DO напротив дома 23 по ул. Мичурина нарушил п. 8.8 ПДД РФ (При повороте налево или развороте вне перекрестка водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам и трамваю попутного направления) и совершил столкновение с мотоциклом Yamaha без государственного регистрационного знака.

Фото: ГУ МВД по Самарской области