В Борском районе при столкновении легковушки с ЛЭП пострадали два человека

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 5 октября, в Борском районе у с. Таволжанка легковой автомобиль врезался в железобетонную ЛЭП, сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС