В Волжском районе погиб водитель легковушки, которая попала под КамАЗ

Смертельное ДТП с участием Honda Civic и грузовиком произошло 6 октября, в 7:45, на седьмом километре дороги Николаевка - Черновский - Белозерки в Волжском районе.

По предварительным данным полицейских, 31-летний водитель иномарки выехал на встречную полосу в неположенном месте и столкнулся со встречным КамАЗом. Управлявший легковушкой скончался от полученных травм до приезда "скорой помощи".

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что движение не перекрыто. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Также на месте ДТП работали пожарные-спасатели ПСО.