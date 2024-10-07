На Волжском проспекте водитель Renault протаранил пять припаркованных машин

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В воскресенье, 6 октября, в Самаре произошло ДТП, в котором пострадало несколько автомобилей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области