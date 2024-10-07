Автобус с 15 пассажирами столкнулся с КамАЗом в Самаре

В понедельник, 7 октября, в Самаре произошло ДТП с участием автобуса. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В 13:38 на ул. Казачьей столкнулись автобус "Вектор NEXT", ехавший по маршруту № 108в, и КамАЗ. В автобусе было 15 человек. Пострадала одна из пассажирок.

По данным регионального ГУ МВД, 21-летний водитель грузовика на пересечении улиц Шоссейной и Казачьей проехал на красный свет и столкнулся с автобусом под управлением 33-летнего мужчины.

В связи с аварией прокуратура Куйбышевского района Самары начала проверку.

Кроме того, региональное СУ СК начало доследственную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, при перевозке людей.