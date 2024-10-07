Автобус с 15 пассажирами столкнулся с КамАЗом в Самаре

В понедельник, 7 октября, в Самаре произошло ДТП с участием автобуса. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В 13:38 на ул. Казачьей столкнулись автобус "Вектор NEXT", ехавший по маршруту № 108в, и КамАЗ. В автобусе было 15 человек. Пострадала одна из пассажирок.
По данным регионального ГУ МВД, 21-летний водитель грузовика на пересечении улиц Шоссейной и Казачьей проехал на красный свет и столкнулся с автобусом под управлением 33-летнего мужчины.
В связи с аварией прокуратура Куйбышевского района Самары начала проверку.
Кроме того, региональное СУ СК начало доследственную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, при перевозке людей.
Последние комментарии
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.